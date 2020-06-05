Карантин в Житомирской области ужесточат - губернатор

Карантинные ограничения в Житомирской области будут усилены. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил губернатор Виталий Бунечко на брифинге. По его словам, область не готова переходить к очередному этапу смягчения карантина, объявленному по всей стране. Решение об ужесточении карантина будет принято сегодня областной комиссией по чрезвычайным ситуациям, отметил Бунечко.



В связи с этим в области не планируется открытие кафе и ресторанов, а проведение богослужений будет возможно только при условии соблюдения жестких карантинных ограничений.



Также планируется организовать проверку полицией пассажирских перевозок на соблюдение карантинных ограничений по количеству людей в салоне. Кроме того, областные власти намерены проверить рынки и магазины на выполнение карантинных мероприятий.

