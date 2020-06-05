Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%

Международные резервы Украины в мае 2020 года сократились, по предварительным данным, на 1,3% – до $25,372 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.



"Снижение резервов в течение прошлого месяца связано, прежде всего, с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу", – отметил Нацбанк, добавив, что резервы остаются на уровне близком к показателям начала года.

