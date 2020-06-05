Безработица в Киеве выросла почти втрое

В годовом измерении безработица в Киеве выросла в 2,7 раза. Как сообщили в городском центре занятости, на 1 июня в столице зарегистрировано 22,7 тысяч безработных. Отмечается, что безработными стали те работники, род деятельности которых остановился из-за карантина.



"Также в центр обратилось большое количество людей, которые официально не работали длительное время, которые, возможно, были заняты в теневом секторе экономики", - отмечают в центре.



Больше всего на учете работников торговли (25%), государственного управления (10%), финансовой и страховой деятельности (9%), перерабатывающей промышленности (9%), представителей сферы информации и телекоммуникации, профессиональной, научной и технической деятельности (7%).



Количество актуальных вакансий по состоянию на 1 июня составила 9,6 тысяч единиц.

