«Полезная программа»: ТОП-3 продуктов для улучшения пищеварения

В пятницу, 5 июня, в 10:00 вышел новый спецвыпуск «Полезной программы». Ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами проекта составили рейтинг продуктов, которые помогают улучшить пищеварение. Некачественная еда, малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы и перекусы на ходу – все это приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Справиться с неприятностями помогут свекла, овсянка и ряженка. Какой из этих продуктов – самый полезный? Как правильно их употреблять, чтобы восстановить и улучшить работу кишечника? И что из них можно приготовить, чтобы удивить и порадовать и детей, и взрослых?

СВЕКЛА

Чем полезна?

Ольга Безуглая, диетолог: «Свекла содержит в себе огромное количество полезных витаминов, микроэлементов и аминокислот. Ее даже называют метелкой для организма, так как она эффективно выводит шлаки, токсины и вредный холестерин. Употребление этого овоща улучшает пищеварение, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Благодаря витамину В и железу свекла помогает в лечении анемии, а за счет цинка и фосфора укрепляет костную систему. Кроме того, она – источник йода, поэтому незаменима при проблемах с щитовидной железой. Также этот овощ является природным антидепрессантом и оказывает мягкий слабительный эффект на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, в составе свеклы есть бетаин – антиоксидант, который очищает организм от вредных веществ».

Что приготовить?

Салат «Метелка»

Алексия Май, специалист по здоровому питанию, нутрициолог: «Салат «Метелка» прекрасно подходит для очищения кишечника и похудения. Он помогает убрать несколько лишних килограммов, снизить уровень холестерина, а также поднять настроение и уровень энергии. Возьмите в равных пропорциях сырую свеклу, морковь и капусту (по 200 г). Натрите или мелко нашинкуйте все овощи. Заправьте лимонным соком и 1 ст. ложкой растительного масла. Разделите на 3 порции. Съешьте в течение дня».

Полезный совет

Марина Искра и Дмитрий Чистяков, ведущие рубрики «Кухонные советы»: «Если хотите быстро сварить свеклу, положите ее в кипящую воду, не накрывая кастрюлю крышкой. Вода должна полностью покрывать корнеплоды. Через 20 минут слейте кипяток и поставьте под ледяную воду минут на 10. Температурный перепад быстро доводит свеклу до готовности. Еще один вкусный и быстрый способ приготовления свеклы – испечь в микроволновке или духовке при температуре 200 градусов, поместив в пакет для запекания. Это тоже займет 20 минут».

ОВСЯНКА

Чем полезна?

Борис Скачко, диетолог: « Этот чудо-продукт, благодаря витаминам, минералам, клетчатке, антиоксидантам, входящим в его состав, помогает не только улучшить пищеварение и разогнать обмен веществ, но и снизить уровень холестерина и сахара в крови. Овсянка содержит полноценные белки, которые легко перевариваются, а по содержанию углеводов она равна гречке, поэтому ее можно употреблять даже при сахарном диабете. Также овсянка активизирует работу мозга, укрепляет нервную систему, нормализует работу почек и печени, предотвращает проблемы щитовидной железы, укрепляет здоровье и замедляет процессы старения. При этом овсянка – достаточно калорийный продукт. Чтобы не набрать вес, необходимо правильно комбинировать продукты: овсянку можно есть в любой прием пищи, но не каждый день. Разовая порция – до 4 столовых ложек. Чтобы каша лучше усвоилась, ее нужно варить на воде с добавлением специй, пряностей, а также фруктов и овощей, тогда она станет более полезной для здоровья. А вот вместе с молоком и белками употреблять ее не рекомендуется, чтобы не провоцировать гниение и дисбактериоз кишечника».

Что приготовить?

«Творожок с овсянкой»

Игорь Брагин, президент Киевской ассоциации шеф-поваров: « Далеко не все малыши любят овсянку, которую им подают на завтрак. Чтобы она понравилась детям, есть один секрет: замаскировать продукт. Чтобы приготовить полезный и питательный завтрак, возьмите 1 ст. ложку овсяных хлопьев и перебейте в кофемолке или блендере в муку. Для вкуса можно предварительно обжарить овсянку на сливочном масле. Затем возьмите творог, добавьте в него овсяную муку и мед, перемешайте. Сверху украсьте свежими фруктами. Поверьте, ваш ребенок даже не почувствует, что ест овсянку ».

Полезный совет

Александр Лукьяненко, ведущий «Полезной программы»: «Чтобы выбрать полезный продукт, стоит разобраться в тонкостях приготовления этой каши. В зависимости от степени обработки зерна овсянка может иметь вид крупы или хлопьев. Крупа овсяная недробленая – это овес, который претерпевает наименьшее механическое и температурное влияние. Такая каша сохраняет все полезные вещества зерна, однако ее приготовление занимает много времени: сначала зерно замачивают на 5 часов, а потом еще 2 часа варят. Крупа овсяная дробленая – это овес, который отделяют от оболочки и расплющивают. Благодаря этому каша нежнее на вкус, не требует предварительного замачивания и готовится за 40 минут. Овсяные хлопья бывают двух видов – «Геркулес» и «Экстра». Их получают путем шлифовки, расплющивания и обработки очищенного овса с помощью пара. «Геркулес» варят 15 минут, а хлопья «Экстра» достаточно залить кипятком и настаивать 2-3 минуты. Правда, пользы в такой каше меньше, чем в «Геркулесе» или крупе».

РЯЖЕНКА

Чем полезна?

Борис Скачко, диетолог: « Регулярное употребление ряженки быстро насыщает и заряжает энергией. Этот напиток улучшает пищеварение, положительно сказывается на работе желудка, стимулирует выделение желчи, активно борется с патогенными микроорганизмами, а еще улучшает состояние мышечной системы, слизистой оболочки и кожи. В одном стакане ряженки содержится ¼ часть суточной потребности человека в кальции и 1/5 – в фосфоре. Рекомендуется пить ряженку на ночь, добавляя фрукты или зелень. Суточная норма потребления для взрослого человека – 1-2 стакана в день».

Что приготовить?

«Гуслянка»

Александр Лукьяненко, ведущий: «Этот традиционный карпатский кисломолочный продукт известен с Х I Х века. Готовится путем сквашивания кипяченого молока. По консистенции – что-то среднее между сыром, маслом и сметаной, благодаря чему может заменить любой из этих продуктов. Существует легенда, что ее рецепт подарили людям мольфары как напиток здоровья, молодости и долголетия. Для приготовления нагреваем 1 л молока до 40-45 °С, а затем охлаждаем до 30-35 °С. Обмазываем стенки глиняного горшка 1 ст. ложкой кислой сметаны. Осторожно наливаем в горшок теплое молоко, не перемешиваем. Оборачиваем горшок полотенцем и на сутки ставим в темное прохладное место (крышкой не закрываем). Гуслянка готова! Хранить ее нужно в холодильнике, чтобы предотвратить дальнейший процесс окисления ».

Полезный совет

Дуэт «Анна-Мария»: «Из ряженки хорошо делать маски для сухих и ослабленных волос, обладающие укрепляющими и питательными свойствами. Ряженку наносим на волосы, обматываем голову полотенцем, спустя 30 минут смываем. После еще можно ополоснуть волосы отваром ромашки или водой с несколькими каплями лимонного сока. Прикорневая зона получает комплекс витаминов и микроэлементов, что активизирует кровообращение. Локоны становятся более густыми и послушными».

Еще больше информации о продуктах, улучшающих пищеварение, – в выпуске ток-шоу «Полезная программа»: https://youtu.be/quD60aZDxmA