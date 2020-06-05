Семье погибшего Джорджа Флойда собрали $13 млн помощи

Семье Джорджа Флойда, убитого полицейскими, пожертвовали $13 млн помощи - деньги собрали при помощи краудфандинговой платформы. Об этом сообщает портал TMZ в пятницу, 5 июня.



Пожертвования через краудфандинговую платформу GoFundMe сделали примерно 500 тысяч человек, что стало самым высоким показателем за всю историю площадки.



Отмечается, что средства были переведены в общей сложности жителями 125 стран. По словам брата умершего, собранные деньги пойдут в том числе на покрытие расходов на похороны, которые состоятся 9 июня в Хьюстоне (штат Техас).



Напомним, что в США попрощались с погибшим Джорджем Флойдом, мэр плакал у гроба. Минута молчания длилась восемь минут и 46 секунд, именно столько времени во время задержания продержал колено на шее Флойда полицейский.

