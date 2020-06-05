ВОЗ призвала не праздновать победу над коронавирусом раньше времени

Не стоит праздновать победу над пандемией коронавируса раньше времени, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): в некоторых странах показатели заболеваемости снова растут после снятия карантинных мер. Об этом заявила представитель организации Маргарет Харрис на онлайн-брифинге ООН в Женеве.



Она рассказала, что в ряде стран мира люди, увидев, что ограничительные меры ослаблены, сразу же считают, что эпидемия кончилась — и исходят из этого в своем поведении. «Но она не кончилась. Она не кончится, пока вирус не исчезнет во всем мире», — подчеркнула Харрис.



Представитель ВОЗ отметила, что социальное дистанцирование все еще стоит соблюдать. Это касается в том числе протестующих в США, которых она призвала придерживаться мер предосторожности.



Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 июня превысило 6,63 миллиона человек.

