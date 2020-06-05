ВОЗ призвала не праздновать победу над коронавирусом раньше времени

ВОЗ призвала не праздновать победу над коронавирусом раньше времени

Не стоит праздновать победу над пандемией коронавируса раньше времени, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): в некоторых странах показатели заболеваемости снова растут после снятия карантинных мер. Об этом заявила представитель организации Маргарет Харрис на онлайн-брифинге ООН в Женеве.

Она рассказала, что в ряде стран мира люди, увидев, что ограничительные меры ослаблены, сразу же считают, что эпидемия кончилась — и исходят из этого в своем поведении. «Но она не кончилась. Она не кончится, пока вирус не исчезнет во всем мире», — подчеркнула Харрис.

Представитель ВОЗ отметила, что социальное дистанцирование все еще стоит соблюдать. Это касается в том числе протестующих в США, которых она призвала придерживаться мер предосторожности.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 июня превысило 6,63 миллиона человек.