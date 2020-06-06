Внешняя торговля Украины рухнула на 10%

За январь-май этого года объем внешней торговли составил 39,813 млрд долларов и это на 10% меньше показателя за такой же период прошлого года (44,211 млрд долларов). Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.



Отмечается, что падение товарооборота в мае резко ускорились, поскольку за январь-март объем сократился только на 1%, а январь-апрель - на 5%.



По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые пять месяцев 2020 года составил 19,532 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 13% до 20,281 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 748 млн долларов.



Экспорт продовольствия за январь-май 2020 года вырос на 2% до 9,071 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 19% до 3,831 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 24% до 3,468 млрд долларов.

