Трамп: в США готовы 2 миллиона доз вакцины от коронавируса

Президент Дональд Трамп заявил, что в США в наличии есть 2 миллиона доз вакцины против коронавируса, которые “готовы к применению”, как только ученые установят, что они эффективны и безопасны, передает УНН со ссылкой на Forbes.



Так, два миллиона вакцин готовы к применению “с точки зрения транспортировки и логистики”, сказал Трамп на утренней пресс-конференции в пятницу, хотя безопасность этих доз не была подтверждена и требует масштабного тестирования на людях для одобрения.



Трамп не указал, на которую из вакцин-кандидатов он ссылался, или к какой конкретной компании она принадлежит, и также не назвал сроки, когда американцы могут ожидать вакцинации.

