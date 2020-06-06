"Слуга народа" Верещук будет баллотироваться в мэры Киева

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук может принять участие в гонке за должность мэра Киева. Об этом она заявила в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.



“У меня есть планы, они амбициозные, и среди этих планов, конечно, есть и такая амбиция”, - сказала Верещук.



В то же время она отметила, что сейчас у нее “такого разговора с президентом не было, но вопрос открыт”.



Перед этим глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии журналистам заявил, что кандидатом на пост мэра Киева от их политсилы может стать женщина, имя которой разглашать пока не хотят.

