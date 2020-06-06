Кулеба назвал главную "красную линию" Украины в переговорах по Донбассу

Главная "красная линия" Украины в переговорах по Донбассу - это прямой диалог с боевиками. Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.



"Неоднократно я, неоднократно Алексей Резников в Трехсторонней контактной группе, неоднократно президентом Украины Владимиром Зеленским озвучивались наши "красные линии". И одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей - мы не войдем в прямой диалог с так называемыми "ДНР/ЛНР", - подчеркнул он.



Кулеба отметил, что переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем.



"ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ. И мы будем говорить только именно с Россией. Это ключевая "красная линия", которая стоит в основе защиты наших национальных интересов", - добавил глава МИД.

