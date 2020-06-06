Ляшко предлагает не открывать детские оздоровительные лагеря этим летом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что этим летом не надо открывать детские оздоровительные учреждения.



Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "112 Украина".



"Кроме капельных инфекций существует огромное количество кишечных инфекций. Это сейчас главная дискуссия, разрешит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения, или не разрешит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций. В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому предложение воздержаться к стабилизации эпидемиологической ситуации ", - заявил Ляшко.



По его словам, после карантина социальная дистанция и мытья рук должны стать правилом жизни.



"Этот год мы должны научиться жить так, как это было во время карантина. То есть социальная дистанция, мытье рук, чистые руки должны стать нашим правилом жизни", - пояснил Ляшко.



Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря в Украине заработают только на последнем этапе выхода из карантина.

