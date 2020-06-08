Сергею Стерненко 9 июня хотят вручить подозрение в убийстве

Убившего человека одесского радикала Сергея Стерненко вызывают в Службу безопасности Украины для вручения уведомления о подозрении. б этом сам Стерненко написал в Facebook. "Мне подготовили сообщение о подозрении в самозащите. Уже официально", - сообщил радикал, добавив, что в СБУ его ждут 9 июня в 10:00, а подозрение подготовлено по ст. 115 - умышленное убийство.

Он также заявил, что не собирается являться по вызову.



"Следователю я уже направил ответ, что не могу появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня.



За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту", - написал Стерненко.

