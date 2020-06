Акция против расизма в Брюсселе закончилась камнями и погромами магазинов

В столице Бельгии - Брюсселе - мирная акция против расизма закончилась беспорядками. В квартале Матонге, который в основном населен выходцами из Африки, протестующие разбивали полицейские машины и громили магазины.



Об этом сообщают местные изданияи пользователи Twitter.



Полицейских закидывали камнями и бутылками. На опубликованных видео видно как погромщики бьют витрины.



На место столкновений прибыл водомет для разгона толпы, над кварталом для наблюдения за ситуацией летал полицейский вертолет.



Беспорядки были развязаны после того, как у Дворца правосудия завершилась манифестация под лозунгом "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия, на которую собралось около 10 тыс. участников.





#Update: Rioters are now throwing object like bottles, bricks and stones at riot police in #Brussels in #Belgium, after at least 700 to 1400 protestors came together in the city Center to protest for #Blacklivesmatter. pic.twitter.com/xdY5xd66F5