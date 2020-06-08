УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола на своем очередном заседании во Львове принял решение о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его ассистентами до 31 декабря 2022 года.



"Хочу поблагодарить за поддержку. Мне очень приятно, что Исполком УАФ дал возможность мне и членам моего штаба еще на два с половиной года продолжать работу в национальной сборной Украины. Договоренность достигнута, в ближайшее время мы решим все юридические моменты", - прокомментировал сам Шевченко такое решение на брифинге, сообщает пресс-служба УАФ.



Контракт Шевченко со сборной Украины действовал до июля 2020 года, когда должен был закончиться Евро-2020 по футболу. Как известно, чемпионат Европы 2020 года был перенесен УЕФА из-за эпидемии коронавируса на 2021 год.

