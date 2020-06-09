Известно, когда возобновят съемки второго сезона "Ведьмака"

Известно, когда возобновят съемки второго сезона "Ведьмака"

Стало известно, когда возобновят работу над вторым сезоном сериала Ведьмак. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что крупные британские кинокомпании готовятся к возобновлению работы после карантина. В их числе и те, которые отвечают за съемки второго сезона сериала Ведьмак.

Так студии Elstree Studios, Twickenham Studios, Arborfield/Longcross Studios и Maidstone Studios планируют запустить в ближайшее время. При этом, если ранее сообщалось о старте спустя несколько месяцев, сейчас речь идет о ближайших неделях.

Съемки второго сезона стартовали 12 февраля и должны были завершиться к августу. Из-за коронавируса премьера второго сезона ожидается в 2021 году.

В январе 2020 года сериал Ведьмак установил рекорд на Netflix по количеству просмотров. Шоу посмотрели 76 млн пользователей.