Известно, когда возобновят съемки второго сезона "Ведьмака"

Стало известно, когда возобновят работу над вторым сезоном сериала Ведьмак. Об этом сообщает Deadline.



Отмечается, что крупные британские кинокомпании готовятся к возобновлению работы после карантина. В их числе и те, которые отвечают за съемки второго сезона сериала Ведьмак.



Так студии Elstree Studios, Twickenham Studios, Arborfield/Longcross Studios и Maidstone Studios планируют запустить в ближайшее время. При этом, если ранее сообщалось о старте спустя несколько месяцев, сейчас речь идет о ближайших неделях.



Съемки второго сезона стартовали 12 февраля и должны были завершиться к августу. Из-за коронавируса премьера второго сезона ожидается в 2021 году.



В январе 2020 года сериал Ведьмак установил рекорд на Netflix по количеству просмотров. Шоу посмотрели 76 млн пользователей.





