Джонсон призывает бороться с расизмом мирно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал бороться с расизмом в стране, однако исключительно мирным и законным способом.



Об этом сообщает BBC.



«Борис Джонсон призвал страну работать мирно и законно для победы над дискриминацией и расизмом. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не может игнорировать злость и несомненное чувство несправедливости. Но подчеркнул, что протесты рискуют быть дискредитированы агрессивным меньшинством, которое нападает на полицию и имущество », - говорится в сообщении.



По словам Джонсона, Великобритания за последние десятилетия сделала мощные шаги в борьбе с расизмом, но «нужно сделать еще больше».



Как известно, в эти выходные множество людей в США и других странах вновь вышли на акции против расизма и насилия со стороны полиции, вызванные гибелью 46-летнего Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе.



В Лондоне и Брюсселе, в частности, эти акции сопровождались беспорядками, уничтожением имущества и нападениями на полицию. В Лондоне была предпринята попытка осквернить мемориал британским солдатам, погибшим в Первую мировую войну, а на памятнике Черчиллю было написано, что он «был расистом».



Волна протестов прокатилась в США из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В интернет попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

