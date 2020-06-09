Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке

Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке

енеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не собиралась изначально занимать эту должность, заявляет, что ей никто не предлагал неправомерных выгод.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Нет. Никто ничего не предлагал", - сказала Венедиктова.

Она уверена, что ей не предлагали взятку, так как такие люди не хотят себя ставить в глупое положение.

"Плюс, я резкий человек и могу резко отреагировать", - подчеркнула генпрокурор.

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.