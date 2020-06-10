В Украине будет сухо и жарко

В ближайшие сутки, 10 июня, погоду большей части территории Украины будет определять сухая и очень теплая воздушная масса, лишь на западе страны в среду будет влажный и более прохладный воздух, сообщает во вторник Укргидрометцентр. В среду в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с, значительный дождь, температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в Карпатах 16-21°.



На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской области местами небольшой кратковременный дождь; ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 15-20°, днем 29-34°, на побережье Черного моря 23-28°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 17-19°, днем 30-32°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 июня самая высокая температура днем была 32,2 в 2009г, самая низкая ночью 4,9 в 1899г.



В четверг, 11 июня, в западных областях кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатах местами значительный дождь, температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в Карпатах ночью 8-13° , днем 14-19°.



На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь днем в Винницкой области небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью 15-20°, днем 29-34°, на побережье Черного моря 23-28°.



В Киеве 11 июня без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.



9 июня в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была 17-22°, в районе Хорлов 24°; в Днепре в пределах Киева 17°.

