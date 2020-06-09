Польша не исключает возвращения части карантина

В Польше не исключают возвращения части карантина в связи с тем, что люди стали воспринимать ослабление как завершение эпидемии, но повторное "закрытие" страны не рассматривают



Об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский в интервью RMF24 .



"У меня сложилось впечатление, что поляки уже совсем забыли о том, что у нас продолжается эпидемия .... Ограничение всегда можно вернуть, и, конечно, мы рассматриваем такой сценарий. Но невозможно вернуться к полному локдауну, потому что люди, больные онкологией, сердечно-сосудистые заболевания начнут умирать [вследствие несвоевременного обследования] ... Последствия для экономики также стали бы смертельными ", - отметил министр.



Лукаш Шумовский пояснил, что рекордный рост количества больных в Польше в последние дни обусловлено прежде всего массовым скринингом работников шахт, где обнаружили вспышки коронавируса.



Он добавил также, что пока не идет речь о том, чтобы совсем закрыть шахты за повышенного риска инфицирования.



"Думаю, эпидемия постепенно пойдет на спад. У нас много воеводств, где не зарегистрировано ни одного случая", - отметил министр.

