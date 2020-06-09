Фильмы, сериалы, спектакли и книги должны быть на украинском - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что отечественные фильмы, сериалы, спектакли и книги должны быть на украинском языке. Об этом он написал на своей странице в Facebook. “Моя позиция — украинский продукт, в первую очередь, должен быть на украинском языке. Поэтому сделаю все, чтобы еще больше продуктов — книг, спектаклей, кино — появлялось на украинском языке”, - отметил Ткаченко.



Он напомнил о том, что как продюсер первым прекратил сотрудничество с Россией после 2014 года.



Как сообщал Укринформ, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил письмо Премьер-министру Денису Шмыгалю о возвращении финансирования на поддержку культуры, в частности речь идет о выделении на это 2 млрд грн.

