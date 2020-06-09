Обеспечение Крыма водой может быть поводом для расширения агрессии РФ — Чубаров

Вопрос подачи воды в оккупированный Россией Крым для президента России Владимира Путина может быть не столько причиной для расширения агрессии, а сколько поводом.



Об этом в эфире Громадського радіо заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



По его словам, резкое падение цен на нефть, последствия коронавирусной инфекции привели к очень заметному падению рейтинга Путина, и он сейчас пытается снова продемонстрировать российскому обществу якобы свои возможности, что они никак не изменились с 2014 года, когда Россия захватила Крым.



"Недостаток воды в оккупированном Крыму относительный, но действительно в Крыму не хватает воды, необходимой для рекреационной сферы для пансионатов, санаториев. Не хватает воды для строительства жилья для колонизации Крыма гражданами России, не хватает для военных объектов, и этот вопрос воды для Путина еще может быть не сколько причиной для расширения агрессии, сколько поводом. Это повод для того, чтобы поднять свой рейтинг, продемонстрировать миру, что он способен на решительные действия, обеспечить водой Крым и надо показать гуманитарные аспекты, мол я не хотел бы брать под контроль дополнительную территорию Украины, но у меня нет другого выхода, поскольку они оставили без воды граждан Крыма, он будет пытаться так утверждать, и поэтому надо быть внимательными к действиям Путина, особенно после 1 июля", – сказал Чубаров.



Также председателю Меджлиса кажется не случайным то, что в течение двух месяцев в Украине состоялось "тестирование" ветвей власти и политиков вопросом по обеспечению оккупированного Крыма днепровской водой.



"Абсолютно подавляющее число крымских татар при условии оккупации России и контроля Крыма Россией считают, что у крымских татар просто нет будущего. Это не пафосные слова, просто история за последние 235 лет нам предоставляет много трагических примеров для такого вывода, и большинство крымских татар ждут восстановления суверенитета Украины над Крымом, и они понимают, что если произойдет восстановление водоснабжения – то это будет говорить об отказе Украины от Крыма, и поэтому здесь позиция крымских татар почти единодушна", – добавил Чубаров.



Как сообщал Укринформ, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым только после деоккупации полуострова.



Сообщалось также, что на начало лета в водохранилищах оккупированного Крыма осталось чуть более 85 млн куб. воды, что в 4 раза меньше их возможности.

