Ребров дал согласие возглавить турецкий клуб - СМИ

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров со следующего сезона будет возглавлять турецкий "Фенербахче".



Об этом сообщил портал Turkiye Gazetesi.



По информации издания, речь идет не только об интересе к кандидатуре украинца. Источник утверждает, что Ребров уже провел переговоры с руководством "Фенербахче" и дал свое согласие принять команду со следующего сезона.



При этом украинец уже проинформировал "Ференцварош" о своем решении, а сейчас находится в постоянном контакте с турецким клубом.



Стоит отметить, что Ребров выступал за турецкий гранд на правах аренды из "Тоттенхэма" и стал чемпионом страны в сезоне-2003/04.



В Венгрии Ребров привел "Ференцварош" к чемпионскому титулу в сезоне-2018/19. В нынешнем розыгрыше турнира команда украинца лидирует, опережая "Фехервар" на девять пунктов.

