Вице-премьер Федоров назвал 4 основных цели Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины планирует перевести государственные услуги в онлайн.



Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН .



"Мы хотим полностью перевести все государственные услуги в онлайн за три года", - сказал он.



Также Федоров сообщил о планах научить 6 млн украинцев цифровой грамотности.



"Вторая наша цель - научить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности", - сказал Федоров.



Федоров выделил развитие интернет-связи третьего ключевую цель работы министерства.



"Третья наша цель - покрыть всю страну, до 95%, интернетом", - отметил он.



Четвертой целью вице-премьер выделил развитие IT-бизнеса.



"Четвертая наша цель - увеличить долю IT-индустрии до 10% ВВП", - сказал он.

