Президент хочет провести аудит летних лагерей в Украине

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Каждый год в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.



Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента относительно предотвращения распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.



"Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - подчеркнул Владимир Зеленский.



Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что правительство уже разрешило работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

