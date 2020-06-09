Высокая температура воздуха понижает агрессивность передачи коронавируса, - вирусолог

Высокая температура воздуха, которая держится в Украине уже несколько дней, за счет ультрафиолетового излучения понижает агрессивность передачи коронавируса.



Об этом "Українським Новинам" сказала врач-вирусолог Евгения Менжулина.



"Благодаря тому, что больше солнца (летом), распространение инфекционного процесса временно, скажем, не то, чтобы замедлится, но, по крайне мере, ультрафиолет будет инактивировать вирус, и он не будет столь агрессивным в плане передачи", - сказала она.



Менжулина отметила, что без лишней необходимости в жаркую погоду на улицу лучше не выходить, особенно с использованием маски, которая и без того затрудняет дыхание.



Она добавила, что правила поведения в жару во время пандемии коронавируса остаются прежними: правильный водный баланс, не находиться долгое время на открытых площадках, носить легкие головные уборы.

