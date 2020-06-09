Венедиктова назвала виновных в отсутствии "топ-посадок"

За отсутствие "посадок" за коррупцию среди топ-чиновников должны ответить Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд. Об этом в интервью Українським Новинам сказала генпрокурор Ирина Венедиктова.



"Если открыть сайт Офиса Генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры "посадки" обеспечивают. Только по направлению организованной преступности за март-май по 391 делу направленному в суд, 101 человеку избрана мера пресечения - содержание под стражей; 24 приговора, 7 из которых набрали законную силу, реальные сроки наказания в отношении 29 лиц. Но, общество не интересуют эти посадки. Общество интересует совсем другие посадки, топ-коррупционеров, топ-чиновников. К кому вопрос с топ-коррупционерами, когда у нас есть замкнутый круг: НАБУ, САП и ВАКС?", - сказала Венедиктова.



Она считает, что вопрос "посадок" нужно адресовать всем. "Прокурорам и судьям. Я, в том числе, не снимаю с себя ответственность", - заявила Венедиктова.



Также она считает, что необходимо менять Уголовный процессуальный кодекс.

