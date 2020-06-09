Закон о медиа нужно принять в первую очередь – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отмечает необходимость принятия закона о СМИ, который, по его мнению, является важным в условиях гибридной войны.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"В первую очередь мы должны принять закон о СМИ. Он индустриальный и вводит не только новые правила регуляции рынка, но и вообще декларирует, что, кроме телевидения и печатных СМИ, существует интернет, онлайн-платформы. Достигнув консенсуса с индустрией и европейскими партнерами, мы доработаем его. Очевидно, сделав более либеральным и с определением, что такое язык вражды", - отметил Ткаченко.



Законопроект "О медиа" (№ 2693), который был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.



17 января 2020 года Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять законопроект № 2693 "О медиа" в первом чтении.



27 января представители медиасообщества и общественных организаций заявили, что обеспокоены неоднозначно прописанными требованиями к регистрации онлайн-медиа, регулированию иностранных СМИ, отсутствием действенного механизма противодействия монополиям на медиарынке и нечеткой процедурой формирования органа сорегуляции. Они призвали депутатов и, в частности, Комитет по гуманитарной и информационной политике, откорректировать эти вопросы ко второму чтению.



29 мая председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") сообщил, что члены этого комитета планируют к середине июня зарегистрировать в Верховной Раде новую редакцию законопроекта о СМИ.

