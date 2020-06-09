Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса

В рамках пандемии по миру распространяется шесть разновидностей коронавируса нового типа. К такому выводу пришли американские эпидемиологи под руководством доцента Пенсильванского университета Пола Плэнета, опубликовавшие результаты своей работы в понедельник, 8 июня, в издании bioRxiv.



В ходе исследования ученые проанализировали структуру 10,4 тыс. образцов коронавируса из разных регионов мира.



Как выяснилось, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются в основном в США, представители групп СС70 и CC225 – в Европе, а на территории Южной Америки распространяется "европейский" коронавирус из группы CC300.



Анализ позволил Плэнету и его коллегам открыть несколько участков, структура которых мало изменилась за все время эпидемии.



Эти участки, как предполагают ученые, особенно важны для распространения SARS-CoV-2. Их изучение поможет создать лекарства и вакцины, которые могут действовать почти на все разновидности вируса.



