Киев прыгнул на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов

Киев за год прыгнул на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов мира для эмигрантов, заняв 106 позицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные 26 ежегодного исследования стоимости жизни, проведенного компанией Mercer.



Так, в 2019 году Киев занимал 150 строчку в рейтинге самых дорогих городов мира для эмигрантов, а в 2020 году опустился до 106. Следовательно, за год преодолев 44 ступени. В целом рейтинг состоит из 209 городов.



Добавим, что исследование проводилось учитывая такие факторы как колебания валюты, инфляция расходов на товары или услуги, нестабильность цен на проживание.

