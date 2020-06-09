Интервью Гиркина приобщат к делу MH17

Интервью бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина приобщат к материалам дела об авиакатастрофе рейса MH17 над Донбассом. Суд Нидерландов изучит и учтет заявления Гиркина. Об этом сообщает DW.



Во время слушаний по делу MH17 судья Хендрик Стинхейс сказал, что, помимо имеющихся данных, к материалам производства также приобщат интервью Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



Во время разговора с Гордоном Гиркин заявил о своей "косвенной ответственности" в крушении MH17.



Сейчас в Нидерландах проходит вторая сессия судебного процесса по делу о катастрофе самолета Малайзийских авиалиний.



Причастными к крушению лайнера называются сам Игорь Гиркин, его правая рука Сергей Дубинский, помощник Гиркина - Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

