Словакия открывает границы для 16 стран Европы

В Словакии снимают пограничные ограничения для путешествий в ряд европейских стран, сообщил во вторник премьер страны Игор Матович.



Согласно его заявлению, теперь границы Словакии открыты для поездок в Германию, Лихтенштейн, Швейцарию, Словению, Хорватию, Болгарию, Грецию, Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Норвегию, Данию и Исландию, а также на Кипр и Мальту.



По словам Матовича, эти страны считаются безопасными для словацких туристов, как и их жители не представляют угрозы для Словакии.



На прошлой неделе Словакия открыла границы с соседними странами - Чехией, Австрией и Венгрией.



Словакия не была серьезно затронута пандемией коронавируса COVID-19. С начала вспышки инфекции в стране диагностировали всего 1531 случай заражения коронавирусом, 28 заразившихся скончались.

