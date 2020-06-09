В Тернополе детсад прекращает работу из-за обнаруженного у сотрудника коронавируса

В Тернополе с 10 июня прекращает работу детский сад №12 в связи с обнаруженным у одного из сотрудников COVID-19, сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.



"У работника Тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19. Поэтому садик временно приостанавливает работу", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.



Мобильные группы медиков возьмут анализы на ПЦР-исследование у всех сотрудников детсада.



Сроки возобновления работы сообщат позже.

