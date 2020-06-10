Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест до 9 августа актера Михаила Ефремова после ДТП, повлекшего смерть человека. "Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений", - зачитала судья Альбина Тимакова свое решение.

"Суд постановил запретить Ефремову покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Также запретить общаться с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН", - сказано в постановлении. Отмечается, что в виде исключения актеру можно пользоваться телефоном для вызова врача или представителей правоохранительных органов в случае необходимости, о чем он должен уведомлять органы следствия. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.



Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции наденут электронный браслет на Ефремова, сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.



"На основании постановления суда в отношении Михаила Ефремова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С целью осуществления контроля за соблюдением М. Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", - сообщили в УФСИН.

Обвинение



Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным.



Пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала видео, на котором Ефремов рассказал о ДТП. "Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке. Сколько я выпил, я не помню", - сказал актер.

