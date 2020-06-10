Макрон и Меркель призвали руководство ЕС на должном уровне подготовиться к новым пандемиям

Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, а также главы еще нескольких европейских государств призвали руководство ЕС быть готовым к пандемиям в будущем.



"Мы надеемся, что это послание вдохновит на дальнейшие, более плодотворные дискуссии на европейском уровне относительно того, как на более высоком уровне обеспечить готовность к следующим пандемиям", - говорится в послании, направленном главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.



В документе отмечается, что Европа "хаотично" ответила на вспышку коронавируса, в результате чего скончались более 184 тыс. человек. В нем подчеркивается необходимость более широкого подхода к противодействию возможной второй волне вирусной инфекции.

