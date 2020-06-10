В Испании власти будут штрафовать людей без масок в публичных местах на 100 евро

Испанский Кабмин распорядился штрафовать людей, которые будут появляться в общественных местах без маски, на 100 евро.



Данное решение принято в рамках проекта "новая нормальность", который регулирует жизнь страны после окончания режима чрезвычайного положения 21 июня.



Об этом во вторник, 9 июня, информирует издание Publico.



Так, все жители страны страше 6 лет обязаны носить маски в таких местах:



на дорогах общего пользования



в открытых общественных пространствах



в любых закрытых помещениях для общественного пользования (если нельзя гарантировать соблюдение посетителями социальной дистанции в 1,5-2 метра)



в общественном транспорте



Нарушители этого правительственного требования должны будут заплатить штраф в 100 евро.



Стоит отметить, что декрет о "новой нормальности" предполагает обязательное декларирование заболевания. В связи с этим гражданам необходимо будет "предоставить компетентному органу общественного здравоохранения все данные, необходимые для эпидемиологического наблюдения и надзора за ходом болезни".



При этом автономные сообщества Испании обязаны будут информировать Минздрав о чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения, предоставлять данные об эпидемиологической ситуации, гарантировать проведение тестов в медучережденинях всем людям с подозрением на коронавирус, обеспечивать достаточное количество медперсонала.



Правительственное видение "новой нормальности" в Испании должен будет утвердить парламент страны.

