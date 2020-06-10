В крови и моче Ефремова обнаружили кокаин и марихуану

Наркотики обнаружены в крови и моче российского артиста Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне вечером смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал "112" и публикует результаты анализов.



"В крови и моче Михаила Ефремова обнаружены наркотики, есть следы кокаина и канабиноидов", - говорится в сообщении.



Напомним, в понедельник, 9 июня, поздно вечером нетрезвый Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице.

