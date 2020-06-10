Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.



На заседании 9 июня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года об избрании в качестве меры пресечения для Шайтанова содержание под стражей до 12 июня 2020 года, сообщает пресс-служба суда.



"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - указывается в сообщении.



Как сообщалось, 16 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный контрразведкой СБУ Шайтанов работал над тем, чтобы организовать покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова.



Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении государственной измены и террористического акта.



По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.



15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал генерал-майору Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, задержанному ранее по подозрению в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

