Киану Ривз высказался о сценарии новой "Матрицы"

Голливудский актер Киану Ривз рассказал о своей реакции после прочтения сценария фильма Матрица 4. Звезда считает, что новая картина будет актуальной, пишет Empire.



Также 55-летний Ривз, сыгравший в первых трех частях Матрицы героя по имени Нео, подчеркнул, что сценарий его очень тронул.



"Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательный рассказ, который мне очень созвучен", - заявил актер.



Одобрила сценарий новой ленты кинофраншизы и Керри-Энн Мосс - канадская актриса, получившая мировую известность после исполнения роли Тринити в трилогии Матрица. Сценарий она одобрила, назвав его прекрасным и более глубоким по смыслу, чем предыдущие части.



"Я никогда не думала, что это произойдет", - прокомментировала Мосс свое участие в четвертой части картины. Она добавила, что не собиралась возвращаться к съемкам Матрицы, однако после прочтения сценария передумала.



Премьера четвертого эпизода Матрицы запланирована на 21 мая 2021 года.





