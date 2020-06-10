Газонокосилки AL-KO: многозадачность и производительность

Все хозяева заботятся о доме и его внешнем виде. Для этого создают уютный интерьер и эффектный экстерьер. Но также стоит подумать о территории вокруг дома. Чтобы газон красиво выглядел, необходимо за ним ухаживать. В этом вам поможет газонокосилка фирмы AL-KO, выбрать которую можно на сайте https://www.agrotreding.ru/catalog/benzinovye-gazonokosilki/al-ko.

Преимущества газонокосилок AL-KO

Компания занимается изготовлением газонокосилок уже на протяжении 40 лет. Разрабатывают бензиновые изделия за рубежом. Они отличаются долговечностью и многозадачностью. Ухаживать за ними легко, все моменты прописаны в технической документации. Согласно исследованиям, продукция AL-KO неоднократно занимала лидирующие позиции в рейтингах, когда проходили тестирования разных устройств по профильным заданиям. Специалисты отмечали доступную цену, производительность, комфортность газонокосилок, а также возможность регулировки изделий.

Разнообразие моделей

Компания разработала 4 категории газонокосилок:

Classic. Такое устройство идеально подойдет для сада, где площадь занимает до 1700 кв.м.;



бюджетные модели, которые используются на небольших участках;



средние варианты, которые применяются для сада, площадь которого равняется до 1400 кв.м.;



модели профессионального уровня. Они способны выполнять поставленные задачи в любых условиях и обладают необходимым функционалом.

Компания AL-KO готова предложить клиентам разный функционал газонокосилок:

самоходные, ручные;



регулировка ручки, ее высоты, широкий хват. Такой вариант обеспечит максимальный комфорт во время работы;



большой захват. Это позволит сократить время кошения.

Каждый вид газонокосилки от AL-KO обладает особенностями, преимуществами. И выбирать подходящую модель нужно с учетом поставленных задач.

Выбор газонокосилки AL-KO

Какую модель выбрать для своего участка? Следует обратить внимание на следующие факторы:

площадь участка. Если территория большая, тогда рекомендуют взять изделие с большей мощностью. В таком случае специалисты рекомендуют остановить выбор на бензиновой модели;



протяженность участка. Если территория идет далеко вдаль, тогда возникают ограничения по поводу газонокосилок. В таких ситуациях единственный выход – купить беспроводную модель газонокосилки AL-KO;



специфику участка. В случае равнинной территории можно брать косилку, где отмечают рычажный, центральный тип регулировки среза травы. При холмистой местности лучше использовать устройство, где независима регулировка высоты среза, который крепится отдельно на каждое колесо;



внешние препятствия. Если на участке нет оград, скамеек, растет мало деревьев, тогда рекомендуют взять ручной триммер, еще подойдет мотокоса. В случае большой площади выбор можно остановить на райдере.

Газон должен быть аккуратным, чтобы на нем не вырастала трава ростом с человека. Для этого нужно регулярно ее косить, используя современные газонокосилки AL-KO.