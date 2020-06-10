Минздрав изменил критерии для выписки больных COVID-19

Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусной болезнью COVID-19, теперь подтверждением выздоровления является один отрицательный ПЦР-тест вместо двух. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие симптомов, а также два подряд негативных теста ПЦР. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Мы ожидаем большее количество выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию", - заявил Ляшко.

