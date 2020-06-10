Минфин: первый транш от МВФ в 2,1 млрд долл. ожидается 11 июня

Первый транш по новой программе Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов должен поступить в Украину 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, передает УНН.



"Сегодня Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о начале для Украины новой 18-месячной программы Stand-by. Общий объем программы - 5 млрд долларов. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов должен поступить в Украину 11 июня 2020 года и будет направлен в Государственный бюджет Украины", - говорится в сообщении.



Как указали в Минфине, это позволит обеспечить социальную защиту населения, в том числе принять меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также - обеспечить своевременное осуществление выплат по нашим долговым обязательствам.



Программа Stand-by, по данным Минфина, сосредоточена на ключевой задаче - поддержке макроэкономической и финансовой стабильности, и будет охватывать, среди прочего, такие сферы как:



фискальная политика;

монетарная политика;

политика финансового сектора;

энергетическая политика и антикоррупционная политика.



"Наличие программы МВФ откроет возможности для получения финансовой поддержки от ряда международных партнеров, в частности от Всемирного банка и Европейского Союза", - добавили в министерстве.



После завершения внутренних процедур МВФ, связанных с одобрением программы, как указано, тексты письма о намерениях и меморандума об экономической и финансовой политике, содержащие меры, которые необходимо осуществить Украине в течение действия программы, будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов Украины и Национального банка Украины.

