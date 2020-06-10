В Южной Корее - новый рост количества зараженных коронавирусом

За последние сутки в Южной Корее увеличилось количество случаев заражения коронавирусом после двух дней снижения, когда новые случаи COVID-19 находились на уровне ниже 40.



Как сообщает Yonhap, в стране было зарегистрировано 50 новых случаев заболевания, из них 43 - местные зараженные и семь въехали из-за рубежа. Кроме того, за сутки в стране умерло два пациента с коронавируса.



Общее количество зараженных в Южной Корее достигло 11 902 человек, летальных исходов - 276.



Вспышки заболевания связывают с религиозными собраниями, работой ночных клубов и с логистическим центром Coupang после ослабления карантина в стране.

