Порошенко заявляет о политических преследованиях

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет о политических преследованиях со стороны Государственного бюро расследований (ГБР) по заказу властей и отмечает, что это является свидетельством их отчаяния и бессилия.



"То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра", - сказал Порошенко в среду в Киеве под зданием ГБР, где проходит акция против политических преследований.



"Потому что Европейский Союз это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие - Владимир Александрович (Зеленский – ИФ), чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ИФ). Позвоните ему, он вам расскажет, чем он закончил", - обратился политик к действующему главе государства.



"Еще раз подчеркиваю, управлять страной - это не вести телевизионное шоу, и последствия гораздо тяжелее", - резюмировал Порошенко.



Ранее Порошенко пришел в среду на допрос в ГБР по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу в качестве свидетеля и выразил надежду, что в ГБР закроют дело и извинятся перед ним за историю с музеем и картинами.



Позже в ГБР сообщили о вручении Порошенко подозрения. Адвокат политика сообщил, что перед началом допроса к ним подошел сотрудник Офиса генпрокурора и, не представив свои полномочия, попытался вручить подозрение. "Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком, и сейчас Петр Порошенко покинул помещение ГБР", - рассказал защитник Порошенко, отметив, что полномочия на вручение подозрения есть только у генерального прокурора.

