Зеленского не пригласили на парад в Москву

Кремль не направлял приглашение на парад Победы в Москве 24 июня президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Нет, насколько я знаю, не отправлялось", - сказал Песков журналистам в среду.



Песков ответил на вопрос о том, почему Кремль решил не посылать приглашение на парад Победы президенту Украины Владимиру Зеленскому.



"Я сказал, что акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах, и ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы", - сказал Песков.



На вопрос, был ли получен ответ от президента Беларуси Александра Лукашенко, Песков сказал, что "пока нет".



"Целый ряд лидеров также получили приглашения, и мы ожидаем от них подтверждения со дня на день", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

