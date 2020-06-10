Кабмин назначил и.о. министра экологии

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирину Ставчук, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Ставчук Ирину Ивановну первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины", - написал он на своей странице в Facebook.



Кроме того, правительство приняло решение о временном возложении на Ставчук исполнения обязанностей министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

