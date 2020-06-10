Шмыгаль рассказал, на что пойдут деньги от МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что 2,1 млрд долларов, которые Украина получит первым траншем по новой программе МВФ, пойдут на финансирование зарплат врачам, спасателям, учителям, а также строительство школ, больниц и дорог. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"Ночью традиционно уже в Вашингтоне состоялось заседание Совета МВФ, на котором было принято решение, и уже в ближайшие дни мы получим первый транш по программе Stand-by в размере 2,1 млрд долларов. Это даже немного больше, чем мы ожидали. Я уже говорил, что чем больше мы получим в начале - тем лучше для экономики Украины. Можно сказать, что впервые Украине удалось добиться, чтобы деньги МВФ полностью ушли в бюджет страны. Это означает, что средства не осядут где-то на счетах банков, а фактически пойдут на финансирование зарплат врачам, спасателям, учителям, строительство школ, больниц, дорог. На поддержку и развитие отечественного бизнеса, на обеспечение стабильности бюджета и социальной сферы", - сказал Денис Шмыгаль.

