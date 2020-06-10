В Кабмине обещают не повышать налоги до конца года

Кабинет министров отказался от повышения налогов и сборов в текущем году. Об этом в среду, 10 июня, сообщило информагентство РБК-Украина со ссылкой на письменный ответ министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.



В нем отмечается, что госпрограмма стимулирования экономики для преодоления негативных последствий COVID-19 предполагает мораторий на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 г.

rbc.ua



Министерство экономики также отмечает, что любое повышение налогов на все виды топлива противоречат принятой экономической стратегии правительства.

