В Кабмине обещают не повышать налоги до конца года
Кабинет министров отказался от повышения налогов и сборов в текущем году. Об этом в среду, 10 июня, сообщило информагентство РБК-Украина со ссылкой на письменный ответ министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.
В нем отмечается, что госпрограмма стимулирования экономики для преодоления негативных последствий COVID-19 предполагает мораторий на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 г.
rbc.ua
Министерство экономики также отмечает, что любое повышение налогов на все виды топлива противоречат принятой экономической стратегии правительства.
Источник: РБК-Украина
15:48