Меморандум МВФ не предусматривает повышения коммунальных тарифов для населения - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения коммунальных тарифов для населения, в то время, как в Минрегионе назвали условие для снижение тарифов на тепло в отопительном сезоне 2020/2021 годов.



Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", передают Українські Новини.



"Наше задание сегодня посмотреть и сделать так, чтобы тарифы были экономически обоснованными и главное, были комфортными и понятными для людей. Над этим мы должны работать, и о повышении тарифов речь не идет", - сказал Шмыгаль.



При это он добавил, что цена газа в тарифах прописана на уровне 6,5 тыс. гривен/тыс. куб. м газа, однако на рынке цена газа на данный момент в 2 раза ниже - 3,2 тыс. гривен/тыс. куб. м.

