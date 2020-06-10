Кабмин изменил расчет тарифов ЖКХ

Тарифы на отопление и другие услуги ЖКХ будут рассчитываться с учетом условий работы рынков газа и электроэнергии. Такое решение принято в среду, 10 июня, на заседании Кабинета министров. Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, в условиях рынка стоимость газа для предприятий теплоэнерго меняется ежемесячно.



Это создает сложности для планирования затрат на энергоносители, на которые приходится 80-85% себестоимости отопления. Поэтому любое изменение приводит к несоответствию фактических расходов запланированным.



Теперь предприятия теплоэнергетики смогут при расчете тарифов использовать среднюю цену газа за предыдущий отопительный сезон. В текущем году она составила 4048 грн/1000 м3.



По расчетам Кабмина, новый подход не приведет к повышению тарифов, поскольку сегодня в тарифах большинства предприятий теплоэнерго учтена цена газа 6235 грн/1000 м3.

