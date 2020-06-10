УЕФА определился с датой восстановления Лиги чемпионов

УЕФА планирует возобновить розыгрыш Лиги чемпионов 8-9 августа, когда состоятся повторные матчи 1/8 финала. Об этом сообщает мадридское издание AS, передает УНН.



УЕФА составил план завершения Лиги чемпионов, который исполнительный комитет организации планирует утвердить 17 июня. По данным источника, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов могут состояться 8 и 9 августа.



12 августа в Лиссабоне планируется начать мини-турнир, в котором восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча. Игры состоятся на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш" без зрителей.



В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли французский ПСЖ, испанский "Атлетико", итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг".



Еще четыре участника четвертьфиналов пока не определены, так как необходимо провести четыре повторные матчи 1/8 финала: "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) (первый матч - 1:2), "Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) (0:3), "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) (1:0), "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) (1:1).

